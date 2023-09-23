Прогнулся под повесточку: премьер Хорватии отказался посылать войска на границу после обстрела мигрантами полицейских

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на предложение группы депутатов Хорватского сабора отправить армию на границу с БиГ .

С такой инициативой депутаты выступили после того, как мигранты, пытающиеся прорваться в ЕС из Боснии, обстреляли хорватскую пограничную полицию.

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил сегодня в Риеке, что для защиты внешней границы ЕС в Хорватии задействовано 6500 полицейских, чего вполне достаточно, и что на границе не будет армии, поскольку Хорватия не находится в состоянии войны.

Комментируя ситуацию с мигрантами, недавний инцидент на границе и просьбу группы депутатов направить армию к границе с Боснией и Герцеговиной, Пленкович заявил, что армии не будет.

«На границах нет армии, Хорватия не воюет. Игнорируйте их идеи», — сказал Пленкович и добавил, что ожидает более активного участия полиции БиГ в контроле над мигрантскими потоками.

По мнению хорватского премьера в его стране проблемы с мигрантами по сравнению с Италией, Францией и Германией невелики.

«Чего мы ожидаем от соседей, таких как Босния и Герцеговина, так это контроля выезда из своей страны, а не только въезда», – заявил Пленкович.

Накануне сотрудники пограничной полиции Хорватии из пограничного КПП «Карловац» пресекли передвижение группы мигрантов, пытавшихся прорваться с территории БиГ. После в районе муниципалитета Раковица близ Коранского Луга они были обстреляны. В результате атаки никто из хорватских полицейских не пострадал.