Проигрывая, США могут применить ядерное оружие
У США ещё есть шанс добровольно отказаться от позиции гегемона – и стать одним из центров силы в мире, а не быть уничтоженными.
Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы давно предлагаем США – давайте договоримся, и вы будете одним из центров силы. Но если мы не договоримся до конца и доломаем, то тогда уже не будут центром силы. А если где-то в промежутке договоримся, то будут.
Такую огромную страну нельзя как-то по боку оставить, 350 миллионов населения», – сказал Ищенко.
«Да, пока прямой войны с США нет, но экономическая война уничтожает даже надёжнее. Советский Союз был уничтожен экономической войной. Демографические потери, экономические потери, территориальные потери были больше, чем в самые худшие годы Великой Отечественной войны. В результате просто проигрыша экономической войны Советским Союзом.
Так что поражение в экономической войне ничем не лучше поражения в обычной войне, зачастую бывает только хуже.
Поэтому, если Соединенные Штаты доведут до ручки, мы же не знаем, до какого момента они собираются бодаться. И мы не знаем, какие они собираются применять аргументы. Можно и ядерный аргумент применить. На завершающем этапе они тоже могут сказать: «Зачем нам мир, который не будет миром Соединенных Штатов», – добавил он.
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