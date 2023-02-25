Пропагандист Зеленского призвал Запад отказаться от этики при обсуждении поставок на Украину

В вопросе снабжения Украины наступательным вооружением и техникой Запад должен отбросить дипломатическую этику и политкорректность.

Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лещенко, если дискуссии о поставках танков и самолетов, как и сама их передача будут продолжаться, то и смысла в этих поставках нет, потому что будет слишком поздно.

«Мы не должны быть вежливыми, мы должны прекратить обмениваться теми мыслями, которые мы уже сто раз слышали. Нужно говорить о том, сколько нужно Украине истребителей, кто может их произвести, когда их можно будет поставить, сколько украинцам нужно танков, как сделать так, чтобы они не прибыли, когда уже будет поздно. То же самое с боеприпасами.

А если у нас будут традиционные обсуждения, которые происходили ежегодно, смысла в этом нет. Потому я призываю отойти от вежливости», – заявил Лещенко.