Пророссийские силы хоронить рано – украинский журнал

30.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжают легально функционировать политические партии, действующие в интересах Москвы.

Об этом пишет журнал Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье отмечается, что после 2014 года электоральное поле партий, которые было принято относить к пророссийским, сузилось.

«Конечно, говорить о политической смерти пророссийских партий в Украине еще рано: электоральное поле будет кормить их не одно десятилетие. Но претендовать на всеукраинское доминирование, которого в свое время достигла Партия регионов, они уже не могут», – считает журнал.

«Впрочем, это отнюдь не означает, что откровенно пророссийские силы больше не представляют серьезной угрозы, – продолжает издание. – По-прежнему все эти группировки являются инструментом Москвы – независимо от того, осознают ли они сами это. Только теперь их назначения несколько изменилось. Из силы, которая может обеспечить планомерную колонизацию Украины (а именно такой была в свое время Партия регионов), они превратились в фактор ее внутренней дестабилизации», – уверяет автор.

Он сокрушается, что Украина не может, как в случае с соцсетями, заблокировать подконтрольные бывшим регионалам медиа-ресурсы, «пророссийским лагерем» используемые как «украинский ретранслятор российской пропаганды».

«Да, статус российских прокси с украинской политической пропиской после 2014 года существенно снизился. Но, как мы убедились шесть лет назад, Россия рассматривает их только как расходный материал в своих геополитических играх. Поэтому предсказать роль, которую еще играют в истории Украины наследники Януковича, невозможно», – резюмирует «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее этот же журнал разразился панической статьей под названием «Реванш близко».

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