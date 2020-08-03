Пророссийские Витебск и Могилев наводнили белорусские наци

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

В белорусских регионах, которые граничат с Россией, действуют лагеря по подготовке радикалов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сам из Смоленска, это приграничный регион. У нас очень тесные контакты с Могилевым и Витебском. Это самые пророссийские регионы Белоруссии. Где-то полгода назад я начал через знакомых ребят в спецслужбах пробивать, какая обстановка в этих регионах.

Витебск и Могилев уже наводнены так называемыми белорусскими радикалами, возрожденными активистами так называемого Белорусского народного фронта. Они там создали тренировочные лагеря. Это стопроцентная информация. Без ведома спецслужб в Белоруссии невозможно тренировать боевиков-радикалов на территории своей страны. Тренируют группы, которые подобно «Правому сектору» в нужный момент включатся в протесты. Почему этих боевиков не ловят и не сажают, а сажают наших ребят?», – недоумевает Пегов.

Ранее либеральная российская «Новая газета» опубликовала видео, на котором, как утверждает издание, колонна белорусский бронетехники движется в сторону границы с Россией.