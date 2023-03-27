«Просчитываем разные варианты»: командование ВСУ о ситуации в Артемовске

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Артемовское направление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает связанный с Минобороны Украины паблик Military Media Center.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками он оценил обстановку и принял ряд мер по решению проблемных вопросов, препятствующих эффективному выполнению боевых задач. Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших возможностей сдерживания и нанесения поражения врагу», – гвооиртся в сообщении.

При этом Сырский охарактеризовал ситуацию как «стабильно сложную».

«Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы.

Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке», – заявил Сырский.