Прощай, Руина: Украинский план мести Крыму потерпел полный крах

19.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские и западные санкции против российского Крыма не помешали процессу восстановления полуострова после незаконного пребывания под контролем Киева.

Об этом в эфире ток-шоу «Голос правды» заявил вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 23 года пребывания Крыма в составе Украины было построено порядка 300 мест в детские дошкольные учреждения. 23 года. Сегодня мы каждую неделю открываем детские сады. Сегодня у нас есть регионы в Крыму, где полностью закрыта тема мест в детские сады.

Казалось бы мелочь, но мы говорим о том, что еще несколько лет пройдет, и мы решим эту проблему, и вообще о проблеме детских садов мы не будем говорить!

Европа и США на Россию и Крым накладывают санкции, но построен Крымский мост – уникальнейшее сооружение, это верх человеческой мысли. Сотню лет пытались построить мост.

Несмотря на то, что Украина нам устроила энергоблокаду, – представляете, полгода Крым жил без света, – у нас сегодня избыток электроэнергии, мы передаем электроэнегию в Краснодарский край. Это именно благодаря России…

Те изменения, которые происходят в Крыму, – это не только дорога, не только мост – меняется село, становится комфортным, современным, где людям комфортно жить. Меняется не только внешний облик села, меняется психология людей. Люди остаются в этом селе, хотят работать в этом селе, созидать», – перечислил Фикс.