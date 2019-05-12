Прощание с Доренко не состоялось из-за конфликта его жены и дочери

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Прощание с журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище Москвы сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщили на на сайте радиостанции «Говорит Москва», документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».

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Ранее повторно проверить причины смерти журналиста сотрудников правоохранительных органов попросила дочь Доренко Екатерина. Вдова журналиста, по ее мнению, — «заинтересованное лицо» в смерти Доренко. «Я прошу не сжигать его (тело Сергея Доренко — Ред.), а провести тест ДНК, чтобы выявить, отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты», — уточняла она в беседе с российскими журналистами.

Юлия — вторая жена Доренко. От первой супруги у него было трое детей.

Телеграм-канал Незыгарь совместно с которым Доренко незадолго до своей смерти планировал начать свою новую аналитическую программу в интернете, написал, что “Как мы и предполагали, история с результатами вскрытия Сергея Доренко только начинается. Впереди мы услышим ещё много версий и мнений о его смерти, ждём заявлений от лечащих врачей Сергея и его окружения. Посмотрим, что там ещё притянут”.

По информации Незыгаря, повторное проведение судебно-медицинской экспертизы причин смерти Доренко, в том числе химико-биологической может составить от 7 до 14 дней.

Ранее в соцсетях обратили внимание на странное совпадение смерти журналиста с его обращением к российским властям убрать могилу Иосифа Сталина из-под Кремлевской стены.