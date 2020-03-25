25.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал, Черногория
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Против командующего ВМФ Черногории возбудили дело за нарушение карантина




Полиция города Бар, где располагается база ВМФ Черногории, возбудила уголовное дело в отношении его командующего Веско Томановича, самовольно покинувшего свой дом, где он находился в режиме самоизоляции.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командующий ВМФ Черногории в карантине! Барская полиция задержала военнослужащего Вооруженных сил Черногории из-за нарушения им временной меры самоизоляции и возбудила уголовное дело. Полиция будет реализовать меры в рамках своей компетенции БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!», – заявило на своей странице в twitter Управление полиции Черногории.

По информации балканских СМИ, 46-летний Веско Томанович находился вместе с семьей на отдыхе за границей, и по возвращении домой, решением Инспекционного управления был отправлен в режим самоизоляции, который нарушил, выходя в город, что удалось отследить по его телефону и записи камер видеонаблюдения в магазинах.

Теперь, по согласованию с санитарным инспектором, офицер помещен в карантин, а впоследствии может быть осужден.

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