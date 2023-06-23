Против нас воюет обученный и мотивированный враг – спикер ВСУ на марьинском направлении

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Нельзя поддаваться настроениям в украинском обществе, где считают, что против ВСУ воюют необученные зэки, которых легко уничтожать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил пресс-офицер 79-й одшб ВСУ, находящейся в Марьинке возле Донецка, подполковник ВСУ Ярослав Чепурной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел бы сказать, что у нас очень серьёзно в бригаде относятся к противнику. Мы не поддаёмся каким-то таким настроениям, которые иногда царят внутри общества, что вот, мы можем их быстро разбить, они там все заключённые, они воевать не умеют, они накачанные или пьяные, нет – мы серьёзно относимся к своему противнику. Против нас действует обученный мотивированный враг, который знает, как воевать, который умеет воевать, который очень часто пытается изменить свою тактику. То есть, получив отпор, понеся существенные потери, враг начинает думать, а как другим путём. Или изменяет направление своих атак, или изменяя способ своих атак. Он всё время в нашей обороне ищет слабые места и делает выводы, и если ему кажется, что он нашёл такое слабое место, он начинает на этом участке массированную атаку», – рассказал Чепурной.