Противник истощается, важно не упустить момент – полковник Алехин

Анатолий Лапин.  
27.07.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на активизацию на Запорожском направлении, у ВСУ истощаются ресурсы, и российским командирам важно не упустить момент, когда они смогут бросить войска в контрнаступление.

Об этом в эфире видеоблога «Справедливая Россия» заявил участник кампании в Чеченской республике полковник Геннадий Алехин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на активизацию на Запорожском направлении, у ВСУ истощаются ресурсы, и российским командирам важно...

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По мнению Алехина, у России есть резервы на то, чтобы пойти в наступление как на Купянском, так и на Запорожском направлении.

«Противник теряет инициативу на этих направлениях. В первую очередь, на Купянском. Силы у него истощаются, сил и средств не хватает. Сейчас наступает очень важный момент для наших соответствующих командиров. Я имею в виду командиров высокого звена на уровне дивизия-бригада-армия-штаб группировки. Важно угадать, очень важно командиру высокого звена угадать именно этот момент, когда можно будет нанести ответный удар. Скажем так, перейти в наступление, называя вещи своими именами.

А это уже напрашивается, в частности, на Купянско-Харьковском направлении. Это напрашивается, несмотря на очередную волну наступления ВСУшников на Запорожском направлении, ударить и оттуда – у нас резервы есть, резервы у нас готовы. А у противника эти резервы истощаются», – отметил Алехин.

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