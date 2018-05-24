24.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

456 просмотров

Провальный «первонах» Порошенко

«Личный адвокат действующего президента США Майкл Коэн тайно получил на лапу как минимум 400 тыс. долларов за организацию встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом, инициатором которой был президент Украины», – разжигает новый политический скандал британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на собственные информированные источники.

Речь идет о кратковременной встрече глав Украины и США в Белом доме, которая состоялась в июне прошлого года. Вскоре после возвращения Порошенко в Киев Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заморозило расследование в отношении бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Издание отмечает, что, по словам высокопоставленного офицера украинской разведки из администрации президента Порошенко, перед встречей в Белом доме Коэн посетил Украину. Таким образом, президент Украины якобы решил создать неофициальный канал связи с Трампом, поскольку украинское посольство в Вашингтоне могло организовать для Порошенко всего лишь совместное фото с президентом США.

«Задача была поручена бывшему советнику, который обратился к лояльному украинскому народному депутату за помощью. Он использовал личные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк, что в конечном итоге помогло наладить контакт с Коэном – адвокатом Трампа и облеченным доверием посредником. Коэну заплатили 400 тысяч долларов», – утверждает источник.

В качестве «доверенного посредника» издание, со ссылкой на киевский источник, называет Феликса Сейтера, бывшего делового партнёра Трампа, некогда связанного с Мафией и осужденного за преступную деятельность.

Майкл Коэн, два человека, указанных Би-би-си в качестве посредников, а также адвокат Сейтера отрицают передачу денег. В администрации Порошенко отказываются от комментариев и называют сообщение Би-би-си «ложью, клеветой и фейком», «персональной атакой на президентов США и Украины», требуют опровержения, угрожая в противном случае судебными разбирательствами.

Из окружения Порошенко доносятся слабые оправдательные попискивания, дескать, деньги на лапу Коэну – это и не взятка вовсе, а легальное лоббирование интересов Украины в Америке. Однако, эти оправдания не выдерживают никакой критики, поскольку для лоббирования интересов Украины Коэну необходимо было зарегистрироваться в качестве иностранного резидента и заплатить налоги с дохода.

Издание отмечает, что нет оснований считать, что Трамп знал об этой взятке. Ещё один источник в Киеве сообщил аналогичные детали, но, по его данным, сумма взятки составила 600 тыс. долларов.

Напомним, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала настоящую панику в Киеве. В окружении Порошенко ставили на победу «ястребицы» Хиллари Клинтон, считая Трампа с его предвыборной программой слишком «пророссийским» и не скупясь на оскорбительные высказывания в адрес будущего президента.

В это же время в США вспыхнул скандал вокруг главы президентской компании Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в получении миллионов долларов от неких «агентов российского влияния на Украине».

Как известно, Манафорт долгое время легально лоббировал иностранные интересы в правительстве США, был связан с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, выступал консультантом администрации Януковича и подталкивал его под руку подписать «евроинтеграцию». Именно это сотрудничество и стало причиной для расследования НАБУ, поскольку в 2016 году всплыла информация о 12,7 млн. долларов, полученных Манафортом в период между 2007 и 2012 годами из кассы «регионалов».

По мнению наблюдателей, утечка о «региональных» миллионах Манафорта произошла из самой верхушки украинской власти, а её последствия стали чрезвычайно болезненными для вновь избранного президента США, поскольку в скандал с «русскими деньгами» были вовлечены сын Трампа и его зять Джаред Кушнер.

В общем, удружил Трампу Порошенко, подложив упитанную свинью.

В Киеве быстро сообразили, что скандал необходимо срочно гасить, но также понимали, что на благосклонность Трампа рассчитывать не приходится. Так возникла идея подкупа близкого к телу и, как показывает развитие событий, нечистого на руку адвоката Коэна, дабы Галантерейщик не мытьём, так катаньем, попал на аудиенцию к Кардиналу.

Понятное дело, что на дружеский приём Порошенко губы даже не раскатывал, но ему и нужна была видимость хоть чего-нибудь, что можно было бы выдать за встречу двух президентов.

Несмотря на «смазку» нужных винтиков, проведение встречи до последнего момента оставалось под вопросом. То, что потом околохунтовские СМИ выдали за «встречу президентов», на Западе назвали «встречей на низшем уровне». Трамп не вышел встречать Петю как равного, а просто позволил ему посидеть на стульчике в своём присутствии.

Обратите внимание на видео посиделок. Порошенко явно чувствовал себя рядом с Трампом не в своей тарелке. Всё отведённое ему время Порошенко удерживал свою левую ногу одной рукой, нервно хлопая по ней другой. Наблюдательные товарищи насчитали до 27 хлопков. Все эти эволюции Порошенко сопровождались бегающим взглядом, тщательно избегавшим останавливаться на хозяине Белого дома. Психологи утверждают, что язык тела пакостного Петруши красноречиво говорил о том, что ему очень хотелось вскочить и удрать со своего места, как со сковородки, но шлепками по ляжке он сам себя охолаживал.

Не менее важной частью «встречи на низшем уровне» для Порошенко было встретиться с Трампом раньше Владимира Путина. Помимо подросткового «первонаха», Петруше было важно заявить о поддержке его политики «пророссийским» президентом Америки, что и было сделано.

Несмотря на то, что весь дальнейший визит киевского гостя прошёл под присмотром вице-президента Пенса без встреч и переговоров, по прилёту в Киев ликующий Порошенко раструбил всем, что ему якобы удалось обсудить с Трампом поддержку Украины в противодействии «российской агрессии» и дальнейшую санкционную политику в отношении Москвы.

В Белом доме трескотню Главкондитера не подтвердили, заявив, что Трамп побеседовал с ним в самых общих фразах о мирном урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.

Что касается расследования НАБУ по делу Манафорта, то спецпрокурор Горбатюк сообщил корреспонденту Би-би-си, что «прямого приказа свернуть дело не поступало, но по тому, как шло следствие, было понятно, что наше руководство пытается чинить препятствия».

По мнению источников Би-би-си, совсем не обязательно, что адвокат Коэн мог потребовать в качестве дополнительной услуги прекратить расследование против Манафорта. «Порошенко просто не мог поступить по-другому, иначе бы он плюнул Трампу в лицо».

В настоящий момент бывший адвокат Трапа, хапнувший хабар, находится под следствием по пикантному делу о выплате отступных страшноватой порноактрисе Сторми Дэниелс от лица Дональда Трампа в обмен на её молчание.

С молчанием дела как-то не складываются. Адвокат Дэниелс утверждает, что на банковском счету Коэна зарегистрированы денежные переводы от американских компаний, плативших за возможность встретиться с президентом США.

В общем, пацан шёл к успеху, клевал курочкой тут и там по зёрнышку, вовсю эксплуатируя близость к Телу № 1. Взятка от людей Порошенко – не более чем эпизод в карьере предприимчивого адвоката. С такими темпами следовало ожидать продажи билетов на доступ к Донни.

Что ж, разоблачение Би-би-си подбросило дровишек в огонь. С интересом ждём новых открытий, тем более, что адвокат обиженной Дэниелс интригует сообщением, что ниточка может вытянуть на свет и другие денежки, занесённые Коэну из Киева.