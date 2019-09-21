Прозападная оппозиция бойкотировала переговоры по выборам в Сербии

21.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Представители прозападной оппозиционной коалиции «Союз за Сербию» бойкотировали новый раунд переговоров по намеченным на весну 2020 года парламентским выборам. Встреча состоялась накануне на факультете политических наук Белградского университета.

Противников власти представляли президент Либерально-демократической партии Чедомир Йованович, члены Партии современной Сербии и Гражданского демократического форума, а также Томислав Жигманов из Демократического союза хорватов в Воеводине и представитель Демократического союза цыган.

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От власти на встрече присутствовали представители правящей Сербской прогрессивной партии министр МВД Небойша Стефанович, Владимир Орлич и Владанка Малович, от социалистов – Джордже Миличевич и Жарко Обрадович, а также представители Объединенной Сербии и других движений.

Основной темой переговоров было честное проведение предстоящей кампании – как исключить покупку голосов, манипулирование избирательными бюллетенями, обеспечить доступ к избирательным участкам.

По тогам переговоров официальный представитель СПС Небойша Стефанович сказал, что на совещании правящая партия предложила комплекс мер по улучшению избирательного процесса. В понедельник он выступит с окончательным предложением, согласованным с партнерами по коалиции.

Стефанович отметил, что все эти меры являются результатом не только продолжающегося диалога, но и работы, которую власти проводят совместно с ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека с 2003 года.

«Эти меры существенно улучшат процесс проведения выборов… Мы хотим, чтобы был самый чистый избирательный процесс», – сказал Стефанович.

Он уточнил, что речь идет об ужесточении уголовного наказания за нарушения и применение административного ресурса, наделение Антикоррупционного агентства более широкими полномочиями и т.п.

У граждан появится возможность проверить, среди прочего, был ли избирательный бюллетень использован, если они не проголосовали.

Стефанович сказал, что комплекс мер предполагает не только изменения в законодательстве, но также обучение сотрудников избиркомов и введение технических средств для контроля.