Прозападные власти Молдовы опасаются марш-броска России на Тирасполь

Президент Молдовы Майя Санду надеется, что «международная общественность» спасет ее страну в случае обострения ситуации на Донбассе.

Об этом она заявила в интервью Общественному телевидению Молдовы, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что мы должны быть по мере сил готовы к довольно драматическим вещам, но хороших решений у нас для такого поворота нет, и мы надеемся, что международные акторы, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения. Мы очень обеспокоены, и я говорю это открыто и со всей ответственностью», – сказала Санду.

Также она уверила, что Молдова продолжает вести диалог с Россией и стремится решить хотя бы часть многочисленных вопросов, которые есть между сторонами. Среди приоритетных вопросов Санду назвала утилизацию боеприпасов времен СССР на военных складах в селе Колбасна и процесс приднестровского урегулирования.

«Я так и не понял, что хотела сказать Майя Григорьевна, но примерно догадываюсь, что в Кишиневе всерьез обеспокоены непонятными (для Кишинева) телодвижениями России и Запада по теме Украины.

В Кишиневе не знают, что делать, если обстановка дойдет до точки повышенного риска, как это было в марте 2014 года. Напомню, что тогда в Украине и Молдове совершенно серьезно ждали высадки российского десанта в Одессе с последующим марш-броском на Тирасполь.

Я знаю, что говорю, поскольку тогда беседовал с высокопоставленными представителями молдавского правительства, которые только разводили руками», – дешифровал слова президента молдавский политолог Эрнест Варданян в своем телеграм-канале.

Высказался по теме и спикер молдавского парламента румынский националист Игорь Гроссу.

«Я крайне надеюсь, что последние заявления – это часть риторики для внутреннего потребления и для потребителей по соседству, у нас есть такие потребители. Этим подпитывают фобии против НАТО, против ЕС. Республика Молдова – нейтральное государство. Мы сосредоточены на наших внутренних вопросах. Несколько удивлен тем, что какую-то угрозу может представлять Молдова на внешнем военном контуре», – сказал Гроссу.

Он признал, что шансы защитить себя в гипотетической войне у Молдовы минимальны.

«Мы готовы в той мере и согласно тем возможностям, какие имеем. Тут нам не надо устраивать большой бравады, поскольку никто не хочет эскалации в нашей зоне. Я уверен, что эскалация не нужна даже гражданам, кто живет на левом берегу Днестра», – сказал Гроссу, заверив, что Кишинев продолжит переговоры с Тирасполем, которые до сих пор планомерно срывал.

«Забавно, как «запели» наши лидеры, когда дело реально запахло «жареным». Стараниями наших политиков республика оказалась на одной полке с очевидно враждебными России странами. Теперь тот же Гросу может сколько угодно говорить о неуместности «инсинуаций», но факт в том, что именно власти способствуют эфемерности нейтрального статуса Молдовы, который, разумеется, никто в таких условиях уважать не собирается.

Наивно думать, что Москва не замечает постоянные недружественные заявления против своих военных и миротворцев в левобережье, участие во всяких антироссийских форумах вроде Крымской платформы, регулярные обвинения в адрес Москвы, а также активизирующееся сотрудничество с НАТО. Нельзя налаживать прямые военные поставки из США и организовывать учения с Альянсом и его членами, а потом удивляться, почему тебя рассматривают в одном пакете с другими недружественными режимами.

Не решили ли карту Молдовы вбросить в большой геополитической игре западные игроки? Тем более, что немногочисленный и оторванный от «большой земли» контингент в приднестровском регионе представляет собой даже более удобную цель, чем более или менее подготовленный к войне Донбасс», – написал в RTA молдавский политолог Владимир Ротарь.

Молдавский политобозреватель Валерий Демидецкий считает, что главным гарантом безопасности региона выступает российский миротворческий контингент, базирующийся в Приднестровье.

«Даже если здесь будет один миротворец с ржавым штыком, за ним стоит ядерная держава. Его нельзя трогать. Я не думаю, что Молдавия хочет разморозить приднестровский конфликт, потому что они понимает, чем это грозит. Но я не исключаю, что есть круги на Западе, заинтересованные в том, чтобы назло России сделать это. Я не исключаю, что молдавскую власть к этому могут принудить», – сказал Демидецкий в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ.

Приднестровский политолог Игорь Шорников уверен, что в случае молдавской провокации против непризнанной республики Россия успеет прийти на помощь.

«Незначительный российский военный контингент в тысячу человек только одним своим флагом обеспечивает стабильность всего региона. Но они считают, что это слабое звено, и сейчас идут пропагандистские приготовления. Они понимают, что, если они затеют операцию против Приднестровья, они столкнутся не с тысячей военных, а еще с приднестровской армией. Это более 6-7 тысяч человек. Реальных цифр они не знают. К тому же, России потребуется немного времени, чтобы вмешаться в конфликт», – сказал Шорников.