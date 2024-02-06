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СБУ похвастала раздобытыми записями телефонных разговоров, в которых фигурант (уже задержан) отрицал независимость Украины и предлагал отдать РФ южные регионы, включая Одесскую и Херсонскую области.

Все бы ничего, в южных регионах так почти каждый считает, но задержанным оказался чиновник высшего законодательного органа Украины.

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«Служба безопасности собрала доказательную базу руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. Чиновник, который оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию нашего государства. Также он героизировал наемников российской частной военной компании «Вагнер» и поддерживал их участие в войне против нашего государства», — сообщает гестаповская пресс-служба.

Она же утверждает, что судья предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов и «выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима».

«Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора», – добавила СБУ.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильные телефоны и компьютеры якобы с доказательствами его шпионской деятельности, «почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию» (пометка «не учтено» всегда встречается в протоколах о подкинутом оружии) и, понятное дело, «прокремлевскую литературу» с цитатами Путина. Еще несколько паспортов гражданина России.

Но вот казус — сувенирных. На уровне арестовать за матрешку. И картинки всякие ностальгические об СССР.

Судью обвиняют по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом», что подразумевает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Телеграм-каналы допускают, что речь идет о руководителе мобилизационного отдела Верховного Суда Украины по фамилии Анташкевич.

Записи телефонных разговоров, предъявленные гестапо на суд общественности, явно не новые. Что свидетельствует — эсбэушники достают из сундуков с нафталином лишь бы что, задание — выполнить план. Ибо последние сутки и так переполнены новостями о поимке «агентов Кремля по Одессе».

О чем это говорит? О том, что слишком много о бесперебойной работе зернового коридора растрынделись и знают, что это аукнется новыми ракетными атаками. Только мирным гражданам, которые, как всегда, потеряют после этого руки, ноги и жилье, объяснить придется — «это не мы, а проклятые агенты Кремля».

Всегда так бывает. А судья… Что ж, даже в Верховном суде Украины, как оказалось, есть нормальные люди.