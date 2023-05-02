Прямым попаданием под Артемовском ликвидированы канадские наемники

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Артемовске погибли два канадских наемника.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает канадское издание CBC News.

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«Кайл Портер, 27 лет, из Калгари, и Коул Зеленко, 21 год, из Сент-Катаринс, Онтарио, оба служили в украинском Интернациональном легионе, который был прикреплен к 92-й механизированной бригаде. Подразделение приняло на себя основную тяжесть яростных попыток украинцев удержать Бахмут от решительного наступления русских», – сообщает издание.

Примечательно, что Портер переписывался с CBC News за несколько дней до своей смерти.

«Дайте мне подумать, как мне выжить в следующие несколько дней… В первый раз это была мясорубка, и на этот раз я не ожидаю ничего лучшего», — написал он за три дня до того, как его убили.

Сослуживец канадцев рассказал, что они 26 апреля около 18:00 они были частью большой группы солдат, которым было поручено удерживать важный маршрут снабжения.

«Командир сообщил CBC News, что часть подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. По его словам, Портер, Зеленко и как минимум трое других украинских солдат укрылись в укрепленном бункере, но бункер получил прямое попадание. Все были убиты», – отмечается в материале.

Министерство внутренних дел Канады заявило, что «осведомлено о сообщениях» о гибели канадцев и «связывается с властями для получения дополнительной информации».

Ранее оба служили в вооруженных силах Канады. По неофициальным подсчетам издания, они станут четвертым и пятым канадцами, погибшими на Украине.