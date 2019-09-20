Псевдоминер киевского моста извинился в суде

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Псевдоминер моста Метро в Киеве Алексей Белько во время заседания в Днепровском районном суде Киева, где ему избирают меру пресечения извинился, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Я хочу извиниться. Да, я вызвал много трудностей, связанных со скорой помощью, с пробками, я все это понимаю”, – цитирует Белько издание УНН, ведущее стрим с заседания суда.

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Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника конфликта на Востоке Украины.

Ранее сегодня Днепровский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения псевдоминеру моста Метро в столице.

Напомним, 18 сентября 2019 года Белько совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на киевском мосту Метро и по версии следствия совершал хулиганские действия. За Белько заступился глава МВД Арсен Аваков.