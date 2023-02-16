Псковские десантники прорвали оборону ВСУ

Олег Кравцов.  
16.02.2023 13:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Продвижение российской армии под Кременной позволяет зайти в тыл украинской группировке, которая обороняет Северск.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, оценивая последние успехи ВС РФ в районе Кременной (ЛНР).

Продвижение российской армии под Кременной позволяет зайти в тыл украинской группировке, которая обороняет Северск....

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«Насколько известно, наши десантники прорвали там первую линию обороны и даже дошли до второй. В течение последних месяцев мы оборонялись, а ВФУ наступали. Не одна украинская бригада там полегла. Местность сложная, лесистая. Но пришли псковские десантники и дело пошло лучше.

Теперь стоит задача отбить у противника и забрать Красный Лиман, который мы оставили, когда отходили из Харьковской области. Вместе с Лиманом предстоит вернуть и то, что тогда отдали — это относится и к Купянску, и к Изюму», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, единственное, что у противника сейчас получается, — бить из американских РСЗО «Хаймарс» по городам.

«Хотя и говорят, что у них намечается снарядный голод, для обстрела мирных городов у них есть и снаряды, и ракеты», – добавил Дандыкин.

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