Пушилин: Донбасс примет участие в российском референдуме

16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донецкая и Луганская народные республики, несмотря ни на что, будут продолжать полноценную интеграцию с Россией. Так, многие жители Донбасса примут участие в референдуме по поводу изменения Конституции РФ.

Это заявление главы ДНР Дениса Пушилина процитировал его официальный сайт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс и дальше продолжает интеграцию с Российской Федерацией. Для нас это близко.

Да, действительно, существуют Минские соглашения. Да, действительно, предпринимаются беспрецедентные шаги для того, чтобы, наконец, Украина начала выполнять взятые на себя обязательства. Но опять-таки эти шаги со стороны России, со стороны Донецка и Луганска. Ответных шагов… Они, увы, слишком иллюзорны. И здесь мы настроены скептически.

При этом стоит понимать: если все же Минские соглашения будут выполнены в полном объеме так, как они написаны, то для нас и это не помеха для сближения с Россией. У нас это стояло и стоит во главе угла», – отметил Пушилин.

Также глава государства напомнил, что уже многие жители Донбасса получили российские паспорта, и поэтому они смогут принять участие в референдуме по поводу изменения Конституции РФ.

«Технические моменты (проведения российского референдума в Донбассе – прим. ред.) прорабатываются, еще есть время. Это большое количество граждан, уже перевалившее за 100 тысяч, имеется в виду с Луганской Народной Республикой вместе. Соответственно это определенные ресурсы и составляющие.

Поэтому я лично могу ответить за себя – я буду участвовать, потому что понимаю, что поправки в Конституцию Российской Федерации напрямую влияют на наше будущее, на тех, кто является гражданами Российской Федерации. Для меня это просто внутренняя необходимость – участвовать в голосовании», – добавил Пушилин.