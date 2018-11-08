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09.11.2018, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Россия, Русская Весна
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Пушилин о воссоединении с Россией: Есть более важные вопросы

В мировой геополитической повестке в настоящий момент есть более важные вопросы, нежели официальное признание республик Донбасса Россией.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос журналистки, как можно ускорить процесс воссоединения Донбасса с Россией.

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«Давайте все же будем реально смотреть на вещи. И говорить о признании, как бы нам ни хотелось этого, как бы ни ждали этого с 2014 года, – есть ряд геополитических вопросов, есть ряд вопросов, которые являются сейчас более важными, и мы должны быть включены в повестку более широкого масштаба, нежели только Донбасс.

Мы должны понимать, что мы стремимся все наши шаги, все наши действия соизмерять с нашими, наверное, возможностями на разном этапе становления республики. И сейчас я, все же, бы следил за мировой повесткой, теми изменениями, которые происходят. Все же с оптимизмом, но, все же, давайте соизмерять с нашими возможностями сегодняшнего дня», – сказал Пушилин.

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