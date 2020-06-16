Пушилин рассказал, когда ДНР откроет границы с РФ и Украиной

16.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Открывать закрытую на карантин границу с Украиной со стороны ДНР было бы неразумно, это попросту опасно для жизни и здоровья граждан республики.

В России же ситуация совершенно другая: явно просматривается положительная динамика уменьшения заражений, а потому в скором времени карантинные меры будут смягчены.

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Об этом в ходе прямой линии с жителями ДНР заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Открывать границы с Украиной полностью, рисковать жизнями наших граждан мы не имеем право, потому что ситуация с коронавирусом на Украине вызывает опасения, с 11 июня там каждый день устанавливается антирекорды от 700 до 800 ежедневно заболевших, и десятки людей умирают. Сейчас открывать границу с Украиной было бы большой оплошностью со стороны любого государства.

С другой стороны, мы понимаем, что есть гуманитарные цели у людей, которые обращаются в Администрацию президента и Штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Людям, которым нужно выехать, либо заехать, настроен чёткий механизм «гуманитарные коридоры».

Эти вопросы обсуждались с украинской стороной в рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске, но мы видим, что, когда нужно назначить конкретное время и согласовать вопрос с украинской стороной, Украина идёт на провокацию, открывая пропуск без предупреждения. Договорённости на Минской площадке систематически нарушаются украинской стороной», – заявил Пушилин.

«Ситуация следующая: с территории ДНР выезд мы не запрещаем, мы готовы открыть для всех, но на въезд, учитывая критическую ситуацию на территории Украины, мы готовы пускать по спискам людей, которые будут попадать на карантин. Места для карантина у нас обеспечены всем необходимым, у нас готова вся инфраструктура. Но, увы, провокация – вот только, на что идёт Украина», – объяснил глава республики.

В то же время он отметил, что в России динамика на понижение количества инфицированных налицо, и в скором времени ДНР утвердит меры смягчения пропуска.

«С Российской Федерацией положение – с точностью наоборот, там идёт положительная динамика уменьшения количества заражений.

Мы сейчас прорабатываем пути смягчения. В самое ближайшее время планируется возможность выезда для получения паспорта РФ, железнодорожное сообщение – беспересадочная возможность попасть на территорию Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга.

Остальные смягчения в проработке, они связаны с безопасностью и здоровьем наших граждан, но я думаю, что с 1 июля можно уже будет говорить о принятии таких мер», – сообщил Пушилин.