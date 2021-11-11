Пушилин: Военный призыв в ДНР будет расти

Несмотря на незначительные масштабы в данный момент, в будущем военный призыв в ДНР будет расти.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый военный призыв был всего 200 человек, сейчас это 300 человек. Он будет расти, потому что молодые ребята, которые достигают призывного возраста, должны проходить службу в армии. Мы к этому стремимся», – сказал он.

Напомним, в апреле 2021 года республики Донбасса синхронно объявили первый за семь лет призыв. Первая волна призывников в каждой республике составила по 200 человек – в течение шести месяцев они проходили срочную службу в подразделениях НМ ЛНР и ДНР.

Однако, несмотря на добровольность призыва, желающих пройти воинскую службу оказалось гораздо больше, чем запланированных 200 человек.

Спустя шесть месяцев Денис Пушилин провёл встречу с первыми в ДНР демобилизовавшимися военнослужащими республики.

Отметим, что ранее официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин признавался – за все семь лет войны республики Донбасса так и не столкнулись с необходимостью объявлять мобилизацию, для обороны от ВСУ хватает добровольцев. А объявленный призыв на срочную службу связан с необходимостью обучения молодого поколения воинским специальностям.