Пушилин vs Порошенко: в Донецке упал в обморок солдат почётного караула

22.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

В столице ДНР во время открытия памятника погибшему комбату интернационального подразделения «Пятнашка» Олегу Мамиеву произошел инцидент – солдат почетного караула потерял сознание на солнце и упал рядом с главой Республики Денисом Пушилиным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Ольга Жукова, передает «ПолитНавигатор».

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«История, которая повлияла. Все же помнят падающих курсантов почетных караулов? При Порошенке их двое упали. И в Букингеме тоже падал. Первые лица, отморозившись, проходили мимо. По протоколу.

Почувствуйте разницу. Сегодня на открытии памятника упал военный почетного караула, знаменная группа. Сам момент не видела. Стояла за операторами, а они и сами высокие, и бандуры их здоровенные. Слышала глухой звук, собственно, после чего и начала выглядывать. Парень лежит ничком, его поднимают, уводят. В числе бросившихся на помощь – Пушилин. Вместе с подоспевшими помог подняться, когда парнишка очутился в надежных руках, увидел, что фуражка на земле. Поднял, передал. Глянул вслед, вернулся на свое место. Парня повели в скорую, которая дежурила рядышком», – рассказала она о случившемся.

При этом в комментариях к записи местный журналист Александр Гаюк отметил, что присутствовавший на мероприятии президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов также бросился поднимать упавшего курсанта.

«Вот чисто по-человечески, спасибо им за это!», – написал он.