Путь Украины в НАТО начался под лозунгом «москалей на ножи»

Процесс и характер украинской интеграции в евроатлантические структуры явно не имел оборонительного характера.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина проводит антироссийскую политику. Майдан 2013-2014 года – «кто не скачет, тот москаль», совершенно русофобская позиция, на этой волне общество раскачали, на ней и рассматривается вступление Украины в НАТО. Первое, что в 2014 году сделали, отменили указ о внеблоковом статусе, потом приняли концепцию стратегии безопасности, где открытым текстом заявляется цель не просто вступления, а освоение со стороны НАТО за счёт различных программ и военно-технического сотрудничества, плюс усиление сотрудничества по разведлиниям – вот освоение украинской территории. Для нас это означает создание антироссийского плацдарма, усиленного военными средствами НАТО с перспективой соответствующей эволюции НАТО и повышения рисков военного конфликта. Вот и всё. Речь не идёт о том, что Украина несколько другая, по сравнению с Швецией, Финляндией или Прибалтикой», – сказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов.

Первый зампред Российского союза ветеранов генерал-майор Владимир Романенко отметил, что по сегодняшним боевым действиям прекрасно видно, какие могли бы быть угрозы для РФ, окажись Украина в составе НАТО.

«Внимательно отслеживаем действия Финляндии и Швеции и не видим, что на территории этих государств были расположены какие-то средства угрозы для нашего государства. А по Украине уже заявлены реальные шаги, которые НАТО планировало, они бы создали угрозу даже нашей столице нанесения самым обыкновенным тактическим оружием ударов. Мы сегодня видим уже беспилотники, которые с территории Украины запускаются даже по Москве. И эти беспилотники можно насытить чем угодно, что может создать и стратегическую угрозу. И говорить в этих условиях, что Украина, типа, такая же, как Швеция и Финляндия, мягко говоря, некорректно. Второе, исторические моменты. На Западе не совсем понимают, сколько лет Украина и народ Украины развивался в составе России. Это оставляет в умах нашего народа тенденции и отношение к предательству, на которое пошла Украина. Это оскорбительно для всех поколений, которые воевали, в том числе, в Великую Отечественную войну. Об этом тоже забывать нельзя», – заключил Романенко.