Путин дал оценку текущему уровню интеграции с Минском

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Для России крайне важны интеграционные процессы в рамках Союзного государства с Белоруссией.

Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в этом году сделан существенный шаг вперёд в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты, причём это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств. Это, прежде всего, финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран», – сказал Путин.

Он напомнил, что в 2020 году произошёл спад в объёме товарооборота между двумя странами на 17%, зато в этом году он вырос на 36%.

«Мне кажется, с нашей стороны тоже был хороший шаг – это допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенным образом расширяет возможности для белорусских предприятий, но и для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке. Уровень внутренней конкуренции должен быть обеспечен. В этом смысле это абсолютно осознанный шаг, который пойдёт на пользу как Белоруссии, так и России», – сказал Путин.