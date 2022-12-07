Путин и Лукашенко затеяли игру – советник Тихановской

Президенты России и Белоруссии в отношении Украины затеяли игру, где угроза вторжения на украинскую территорию белорусских войск намного эффективнее самого нападения.

Об этом в интервью киевскому «Радио НВ» заявил советник самопровозгласившей себя «лидером белорусской нации» и «победителем выборов президента» Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [белорусский президент] поставляет танки, БТРы, говорит о том, что готовятся террористические группы в Польше на границе с Белоруссией и нужно защищать западные кордоны. Он продуцирует много причин, чтобы не вводить войска. Однако я вижу такую игру на пару», – отметил оппозиционер.

«Россия тоже сейчас не заинтересована в открытии нового фронта, нового центра беспокойства. Они и так не справляются с контрнаступлением украинской армии, а когда сейчас начнутся какие-то протесты в Белоруссии, нужно будет что-то для защиты Лукашенко.

Поэтому они играют в такую игру, что Лукашенко: я такой, типа, независимый, а ты, Путин, подыграешь, что ты на меня давишь. И мы с тобой всем покажем, что я такой независимый классный перец, а ты такой мощный сильный, я тебе кланяюсь.

Мне больше кажется, что именно так, потому что сама угроза самого вторжения белорусских войск вместе с российскими, возможно, сильнее, чем сам факт вторжения», – сказал Вячорка.