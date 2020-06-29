Путин и Макрон готовят большой размен Украины

29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Так как для Франции Украина не играет особой роли, Париж готов произвести обмен с Россией «украинского кейса» на лоббирование своего влияния в Ливии.

Об этом в эфире Youtube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Франция начала подыгрывать Владимиру Путину по вопросу Украины, значит, Россия подыграет Франции в Ливии. В переводе на страничке французского Сената говорится о том, что Франция призывает к выполнению Минских соглашений, но, в том числе, акцентированно, Украину.

Судя по всему, для Франции Украина вообще особого значения не имеет. Для Франции сейчас Украина – это разменная монета, на интересы в Ливии и Сирии

Даже Германия вроде занимает более проукраинскую позицию, но вымученно. Ангела Меркель в интервью «The Guardian» заявила, что, несмотря на все проблемы, с Россией нужно продолжать диалог», – отметил он.

Также политолог подчеркнул, что украинская сторона, выставляя неприемлемые для России и Донбасса требования, не отдаёт себе отчёта о реальном положении вещей.

«А с украинской стороны, к сожалению, пришли люди, которые не ведают что говорят. И формулировка, которой придерживается президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса о том, что «мы будет добиваться разрешения конфликта на украинских условиях».

Но как возможно добиться решения конфликта на своих условиях, без победы в прямом военном столкновении, мне очень сложно понять», – добавил Джангиров.