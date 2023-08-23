Путин лично наградил экипаж танка «Алёша»

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Президент Владимир Путин вручил награды экипажу танка Т-80, который на Запорожском направлении при поддержке артиллерии остановил наступающую бронегруппу ВСУ, состоящую из двух танков Т-72Б и восьми единиц легкой бронетехники.

Росийский танк получил название «Алёша» после того, как его так назвал оператор дрона, который вёл съемку боя и комментировал происходящее, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин вручал награды на торжествах по случаю 80-летия победы в Курской битве, главным эпизодом которой, как известно, стало масштабное танковое сражение у Прохоровки.

По словам Путина, танкисты из экипажа «Алёши» «достойны славы героев Курской дуги – тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года».

«Вся тяжесть боёв сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит прежде всего на наших солдатах, на тех, кто на передовой: на сержантах, взводных, ротных, комбатах, на стрелках и сапёрах, разведчиках и связистах, на экипажах танков и боевых машин, на артиллеристах и лётчиках. Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Преданность Родине, верность воинской присяге – объединяют всех участников специальной военной операции. Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звёзд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, – совершил подвиг: не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряжённых боёв он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль «За отвагу» будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии, его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи», – сказал президент.