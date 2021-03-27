Путин не на шутку перепугал Кравчука

27.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна обратиться к США и всему «мировому сообществу» с просьбой об усилении санкций против России.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил представитель Украины в переговорной группе поДонбассу в Минске, экс-президент страны Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по мнению Кравчука, Россия уничтожит Украину.

«Какие бы усилия не прилагала Украина, а она это будет делать, я это вижу.., но даже наша совместная позиция, если не будет реального давления мирового сообщества на Россию, оно не даст окончательных и нужных Украине результатов. Потому я думаю, что на сегодня нам нужно обратиться к мировому сообществу, обратиться к США, потому что заявления, сделанные новым президентом и его командой, свидетельствуют, что Украина является очень важной для них, чтобы к России были применены соответствующе меры. А именно – и санкционные, и дипломатические, и другие. Только таким образом можно остановить Россию.

Россия не откажется от своей основной позиции, которая записана в ее основном документе. Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России».

Заявления Путина свидетельствуют о том, что к Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. Есть заявления Путина, давно сделанные, что Украина – это случайное государство, и что она не имеет будущего.

Если сложить все это вместе, то это означает, что Россия хочет уничтожить Украину. И мы должны быть в этом сознательны», – заявил Кравчук.

В годовщину возвращения Крыма в состав РФ Владимир Путин заявил, что бывшие советские республики, получившие благодаря большевикам исконно русские земли, а сегодня проводящие антироссийскую политику, должны осознать, что Москва не будет мириться с таким положением вещей.

«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства…. мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал Путин.