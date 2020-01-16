Путин ни словом не упомянул Украину – этого было достаточно для канала Порошенко

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Хотя Владимир Путин в своем вчерашнем послании к Совету Федерации ни словом не упомянул об Украине, в Киеве умудрились рассмотреть в речи российского президента претензии на новые украинские территории вслед за Крымом.

Именно так следует воспринимать анонсированные изменения Конституции России – теперь Кремль может внести новую норму Основного закона, позволяющую присоединять в состав РФ очередные территории Украины и Белоруссию.

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Соответствующими буйными фантазиями в эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» поделился депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, что в Конституцию Российской Федерации может быть внесена определенная норма, которая будет позволять присоединение других территорий к Российской Федерации. Таким образом, фактически, открывается возможность уже конституционно закрепить и незаконно аннексированный Крым. Так же дать возможность для дальнейшего присоединения территорий, хотя это будет объяснено тем, что мы открыли двери для будущего Союзного государства с Республикой Беларусь. Эти вещи будут чрезвычайно опасными, – заявил Арьев.