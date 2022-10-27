Путин предложил Западу «пошевелить мозгами» и реально оценить своё положение

27.10.2022  18:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции


Современный Запад любую альтернативную своей точку зрения называет «происками Кремля» и не приемлет ее.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Современный Запад любую альтернативную своей точку зрения называет «происками Кремля» и не приемлет ее....

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«Дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Чего из России не исходит – это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как «происки Кремля», «рука Кремля», ну бред какой-то. До чего скатились? Хоть мозгами пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Нельзя же все сваливать на козни Кремля», – сказал Путин.

По его мнению, с несогласными Запад борется неприемлемыми политическими средствами.

«Бойкоты, цветные революции, готовят и проводят разного рода перевороты. Один из них привёл к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», – сказал Путин.

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