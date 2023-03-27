Путин превращает Украину во «второй Вьетнам» для США – Матвейчев

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Поскольку страны западного блока решили воевать на территории Украины до последнего, Россия должна сделать так, чтобы эта кампания обошлась Вашингтону как можно дороже.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем Украину братским народом, и кровь их – нашей, славянской. Мы понимаем, что они обмануты. Но всякий обманутый, у него и глаза могут раскрыться. Ничего безвозвратного нет. А вот, когда он умрёт – это славянская кровь умирает. Мы не хотели бы этого. План Путина состоял в том, чтобы дать мощно по зубам, и как можно скорее свернуть Спецоперацию. Поэтому он её так и назвал. Как можно скорее свернуть на условиях демилитаризации. Но они решили, что будут воевать до последнего украинца, и в топку их всех положат. Хорошо, мы будем с ними воевать. Но так, чтобы война им обходилась дороже», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что Украина станет для США столь же катастрофической, как война во Вьетнаме.

«Да, она им обходится дороже. В десять раз погибает больше солдат, в десять раз больше натовской техники гибнет. В сотни раз больше денег тратится, потому что натовцам нужно содержать всю Украину, плюс возмещать дорогой ВПК, и прочее. И сейчас мы видим, что уже заговорили некоторые аналитики, что это была ошибка для США, что это «второй Вьетнам». Да, Путин превращает ситуацию для Америки во «второй Вьетнам». Они нам хотели сделать Афганистан, а мы им делаем Вьетнам. И мы его сделаем», – добавил Матвейчев.