Путин публично не согласился с Шольцем: «Это и есть геноцид»

15.02.2022  17:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, геноцид, Германия, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин сегодня не согласился с утверждением канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в Европе не было войн после Второй мировой.

Об этом российский лидер заявил сегодня на совместной пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин сегодня не согласился с утверждением канцлера ФРГ Олафа Шольца о...

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«Господин канцлер только что сказал, что люди его поколения (а я отношусь к этому поколению) с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это было применительно к ситуации на Украине. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции Совбеза ООН. Это очень плохой пример», – сказал Путин.

Канцлер решил возразить российскому президенту.

«В Югославии несколько другая ситуация царила. Там была опасность и угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать. И я очень доволен, что там все мирно развивается, что народы Балкан нашли перспективу в направлении ЕС. Все это очень добрый знак», – сказал он.

«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид», – возразил Путин.

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