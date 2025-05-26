Путин рассказал, как президент Финляндии дурит Трампа с ледоколами

Вадим Москаленко.  
26.05.2025 23:40
  (Мск) , Киев
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Арктика, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Финляндия


Президент Финляндии Александр Стубб обманывает своего американского коллегу Дональда Трампа, когда клянчить у него контракт на строительство ледоколов.

Об этом на встрече с предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Финляндии Александр Стубб обманывает своего американского коллегу Дональда Трампа, когда клянчить у него...

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«Надо исходить из реалий. Вы сейчас говорили про ваше участие в строительстве атомных ледоколов, в том числе ледокола «Лидер», аналога которому в мире не существует. Этого вообще никто не делает.

Видимо, господин Стубб, нынешний президент Финляндии, наговорил в Соединённых Штатах, что они будут Штатам строить атомные ледоколы. Они могут построить хоть один атомный ледокол, Финляндия сегодня?», – обратился Путин к российским спецам.

Гендиректор «УЗТМ-Картэкс» Центер ответил, что Финляндии такие технологии не под силу.

«Я тоже думаю, что маловероятно, конечно. Тем не менее, он пропихивает свою продукцию. Уже в Штатах говорят: «Будем строить атомные ледоколы в Финляндии».

Судостроение в Финляндии неплохо развивалось на советских и российских заказах в своё время. Но атомных ледоколов, особенно таких, как «Лидер», и то, что мы сейчас сдаём, они никогда не строили. Это совершенно отдельная тема, школа технологическая.

Здесь и атомные реакторы небольшого размера должны быть, да и вообще корабль совсем другой, материалы соответствующие и так далее. У них просто нет такого опыта. Нет, тем не менее проталкивают. Обманывают на самом деле», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что российская промышленность имеет огромный потенциал, и нужно добиваться её экспорта там, где это возможно.

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