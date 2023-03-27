Путин сказал, что «по-старому не будет», а участники СВО по-прежнему жалуются на бюрократию

Участники СВО по-прежнему сталкиваются с несправедливой системой начисления льгот.

Это признала в эфире «Радио Крым» вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузнецова привела в пример ситуацию, когда бойцы сидят в одном окопе, а их семьи не уравнены в правах на социальную помощь.

«Неравенство наших военнослужащих и региональное отличие в связи с их статусом – контрактник, доброволец, ЧВК и т.д. Мы же понимаем, что за этой разницей в их финансировании, порядке оплаты, получении медицинской помощи стоит разница в отношении к их семьям, к их детям. В одном детском саду сын мобилизованного, на которого распространяются льготы, а второй – сын служащего ЧВК, и у него никаких льгот нет», – привела пример вице-спикер.

По ее словам, не урегулированы и вопросы медицинской помощи.

«Речь идёт о своевременности получения различных медицинских от операций, прохождения комиссий и прочее… До сих пор не совсем понятно, где, кто и как получает помощь. Мы уже сейчас видим, что тяжело с кадрами, не хватает рук, не хватает коечного фонда», – сказала Кузнецова.

По ее словам, система военных санаториев и профильных учреждений Минздрава сейчас может предоставить только стены. Оборудования и специалистов зачастую не хватает, процесс тормозится длительными процедурами госзакупок.

«Там у нас целая процедура – торги, определённый перечень, порядок включения/исключения из перечня. Это вопрос лицензирования сертификатов тех организаций, которые производят технические средства реабилитации – это целый большой такой пласт проблем. Минпромторг в этом нас поддерживает, чтобы сократить перечень этих бюрократических процессов, которые стоят между разработкой и непосредственно адресатом, которому нужен протез», – сказала Кузнецова.

Она признала, что процесс идёт тяжело.

«К сожалению, надо сказать, что здесь мы никак не перестроимся на новую форму и вообще на новое время. Президент сказал, что по-старому не будет, а у нас пока ещё всё работает по-старому, с запросами справок, которые военный не может принести, потому что он, простите, в окопе в это время выполняет боевую задачу. В госпитале разговаривала с нашими военными, один говорит: «как так получилось, что мою семью лишили статуса многодетной, потому что я не мог вовремя принести справку, потому что я воевал, а сейчас в госпитале?» – передала рассказал военных Кузнецова.