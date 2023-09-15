Путин, сказав, что никакой деприватизации не будет, дал понять, что ещё как будет – эксперт

Деприватизация, то есть возврат стратегических объектов экономики в государственную собственность, в России идет уже 20 лет. То, что президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отрицал это, объясняется его стремлением к юридической чистоте формулировок. То есть, никакой политической компанейщины не будет, а значит, под национализацию обязательно попадет действительно незаконно «отжатое» у государства.

Об этом в ходе подкаста на радио «Комсомольская правда» заявил экономист Никита Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 90-е и нулевые было приватизировано очень много госсобственности, включая квартиры. Если объявлять деприватизацию, то надо деприватизировать квартиры, дачные участки, земли. Этого делать никто не будет. А если вы приватизировали, что называется, честно и по закону, к вам тоже вопросов и претензий никаких нет. Путин говорит, что никакой деприватизации не будет. Слушайте, Путин – разведчик, он другим уже не будет. Как можно говорить о том, что не будет, если она уже идет? Очевидно, это было сказано для тех, которые хотели услышать, что не будет. У вас УЖЕ отбирают те активы, которые вы нахрапом, с теми же убийствами, подкупом местных чиновников – хапнули в 90-е годы», – сказал Кричевский.

В качестве примера справедливой национализации он назвал Калининградский морской торговый порт, который принадлежал нынешнему депутату Госдумы Колеснику, в 90-е известному в как Кинг-Конг.

«Также была изъята топливная энергетическая компания у бывшего сенатора Лебедева. На той неделе в Пермском крае, в Губахе забрали стратегическое предприятие, которое было хапнуто за копейки, а потом перепродано американцам. Это только те три примера, которые, что называется, вот сейчас из головы. На самом деле их, конечно, гораздо больше, в десятки раз больше. И все чаще возникает вопрос по поводу других предприятий. Если мы не остановимся, то доедем, как каток, до залоговых аукционов. Я повторю, я это очень жду, когда возникнут вопросы к организаторам этой дикой приватизации», – отметил Кричевский.

По его мнению в начале нулевых годов Россия могла лишиться даже «Газпрома».

«Когда Путин пришел к власти, тогда у государства было 38%. Они умудрились распродать даже «Газпром».Ну, вот это преступная, я считаю, недоработка Соединенных Штатов и их друзей в Европе. Они могли бы своими долларами закидать просто владельцев акций «Газпрома». Хорошо, они тогда были не в открытом доступе, и просто скупить эти акции. И тогда у нас с вам никакого «Газпрома» не было бы», – считает экономист.