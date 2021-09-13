Путин уравновесил Олимпиаду

13.09.2021 12:34 (Мск), Москва, Платон Беседин

Гнусная история вышла на Олимпиаде в Токио. Впрочем, таковых там хватало, а это лишь одна из них. Смердит, знаете ли, подлостью и диверсией. Я о художественной гимнастике, конечно же. Когда судьи отняли заслуженную победу у россиянки Дины Авериной и отдали её израильтянке Лине Ашрам.

Почему я говорю столь уверенно – отняли? Да потому что, так вышло, смотрю художественную гимнастику ещё с тех времён, когда там выступала Алина Кабаева. И если вы сами видели соревнования по этому виду спорта больше трёх раз, то сразу поймёте, отчего победа Ашрам – никакая не победа вовсе. Ну, нельзя, нельзя допускать столь грубые ошибки!

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К сожалению, есть виды спорта – и художественная гимнастика один из них, – в которых слишком многое решает человеческий, субъективный, фактор. А эта Олимпиада показала, что против России по-прежнему, как сказал бы олдскульный писарь, плетут интриги, не в силах простить её победу в Сочи. Вот и снарядили предателей аля Родченков, вот и понапридумывали «липовых» поводов для атак и унижений.

Тут, конечно, опять вероятна дискуссия о том, стоит ли нам в принципе участвовать в подобных соревнованиях. Без флага и гимна. Замечу, что позиция спортсменов – участвовать в Играх, – как минимум, понятна и логична. Да и, несмотря на колоссальное сопротивление, когда против них были все и всё, они выступили весьма и весьма достойно. По сути, наши выигрывали честно. Уж в ком-ком, но в них априори допинга быть не могло.

Так вот, на днях Владимир Путин наградил олимпийцев. В том числе, и восстановил справедливость, частично, по отношению к Дине Авериной. Гимнастка получила ключи от автомобиля BMW X5, а их выдают исключительно олимпийским чемпионам. Но важнее – во всяком случае, в моей системе ценностей, – что Путин вручил гимнастке Орден Дружбы. Стоит ли уточнять, что им опять же награждают лишь олимпийских чемпионов? Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев.

О чём эта история? О том, что, кто бы что ни вещал, кто бы как нас ни убеждал, но эти ребята остаются нашими ребятами. И не у всех, конечно, но у многих я видел раскалённую жажду борьбы не только ради личных наград, но и ради своей страны. Это чувствовалось, это виделось. Согласны? Иль нет?

Другой вопрос, что поведение пресловутой международной общественности в целом и Международного Олимпийского Комитета в частности (пусть и действовал он не по своей инициативе, а согласно директиве кураторов) по отношению к России отдаёт не просто лицемерием, но убийственной злонамеренностью. И вот против этого необходимо бороться. Не только силами спортсменов – и не столько ими, хотя победы тут есть лучший ответ, – но и чиновничьими методами. Пора бы! Не правда ли?