Путин устойчив. Россия обеспечена ресурсами на долгие годы – «ЗН»

РФ сумела адаптироваться к новой реальности: укрепив свою экономику, Москва не собирается идти на уступки Украине.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«К сожалению, ситуация в России такова, что политические перемены в ближайшем будущем там невозможны, и Путин будет оставаться у власти годами: после мятежа Пригожина российскому президенту пока не грозит ни заговор в кулуарах Кремля, ни революция на улице.

Тем более что Россия, к сожалению, в войне на истощение пока оказывается в более выигрышном положении: Кремль сумел адаптироваться к условиям, возникшим после начала широкомасштабного вторжения в Украину, укрепив экономику и усилив репрессивный аппарат», – пишет издание.