Путин устойчив. Россия обеспечена ресурсами на долгие годы – «ЗН»

Игорь Шкапа.  
17.02.2024 15:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 433
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


РФ сумела адаптироваться к новой реальности: укрепив свою экономику, Москва не собирается идти на уступки Украине.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«К сожалению, ситуация в России такова, что политические перемены в ближайшем будущем там невозможны, и Путин будет оставаться у власти годами: после мятежа Пригожина российскому президенту пока не грозит ни заговор в кулуарах Кремля, ни революция на улице.

Тем более что Россия, к сожалению, в войне на истощение пока оказывается в более выигрышном положении: Кремль сумел адаптироваться к условиям, возникшим после начала широкомасштабного вторжения в Украину, укрепив экономику и усилив репрессивный аппарат», – пишет издание.

Автор признает, что тщетны оказались и надежды на бунт российских политических элит.

«Сегодня режим устойчив: он имеет большой запас прочности и обеспечен необходимыми ресурсами на долгие годы, а истеблишмент после шока, последовавшего после 24 февраля, сплотился вокруг российского президента. Нерешительность Запада в поддержке Украины лишь усиливает позиции Путина в российской элите и укрепляет их веру в победу в войне», – отмечается в публикации.

При это указывается, что если в РФ и происходят протесты, то «выступают россияне не против войны», а выходят на улицу из-за проблем в ЖКХ или мигрантов.

 «А пока Путин у власти — будет идти и российско-украинская война: российский президент не собирается отступать и намерен добиться, чтобы Украина приняла его условия капитуляции», – резюмирует «ЗН».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть