Путин устойчив. Россия обеспечена ресурсами на долгие годы – «ЗН»
РФ сумела адаптироваться к новой реальности: укрепив свою экономику, Москва не собирается идти на уступки Украине.
К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».
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«К сожалению, ситуация в России такова, что политические перемены в ближайшем будущем там невозможны, и Путин будет оставаться у власти годами: после мятежа Пригожина российскому президенту пока не грозит ни заговор в кулуарах Кремля, ни революция на улице.
Тем более что Россия, к сожалению, в войне на истощение пока оказывается в более выигрышном положении: Кремль сумел адаптироваться к условиям, возникшим после начала широкомасштабного вторжения в Украину, укрепив экономику и усилив репрессивный аппарат», – пишет издание.
Автор признает, что тщетны оказались и надежды на бунт российских политических элит.
«Сегодня режим устойчив: он имеет большой запас прочности и обеспечен необходимыми ресурсами на долгие годы, а истеблишмент после шока, последовавшего после 24 февраля, сплотился вокруг российского президента. Нерешительность Запада в поддержке Украины лишь усиливает позиции Путина в российской элите и укрепляет их веру в победу в войне», – отмечается в публикации.
При это указывается, что если в РФ и происходят протесты, то «выступают россияне не против войны», а выходят на улицу из-за проблем в ЖКХ или мигрантов.
«А пока Путин у власти — будет идти и российско-украинская война: российский президент не собирается отступать и намерен добиться, чтобы Украина приняла его условия капитуляции», – резюмирует «ЗН».
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