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Десять тысяч северокорейских войск, которые уже якобы находятся в Курской области, вскоре могут выдвинуться на новые территории РФ. Об этом в эфире канала «Власть vs Влащенко» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашей информации, уже одна дивизия КНДР частично переброшена на территорию России, и будет доукомплектована. Дивизия – это 10 тысяч человек, и они все, кажется, в Курской области. Причём русские подстраховали себя даже на международном уровне. Они в соответствии с Женевской конвенцией и всеми нормами международного права составили договор о взаимопомощи двух стран, перед тем как появились войска КНДР, ратифицировали его. И в рамках этого договора северокорейские войска входят на территорию России, входят как комбатанты. То есть всё законно. На заседание ООН выйдет Небезия или Лавров, скажет: «Они находятся в соответствии с Женевской конвенцией, вот договор, они комбатанты, они деоккупируют российскую территорию», – сказал Ярославский.

«Только вот дальше рамки будут расширяться. Они пойдут дальше на территорию, признанную российской конституцией своей. То есть, это наши четыре области. И там уже начнётся полемика – это признанные, а это не признанные. Знаете, как всегда. И пока полемика идёт, у политиков войска продолжают наполнять наши уже области и усложнять нам фронт», – страдает укро-разведчик.