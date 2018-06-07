07.06.2018, Москва, Елена Острякова

612 просмотров

Путин запретил рисовать портреты Мутко на бортах боевых кораблей

Ведущий «Прямой линии» с президентом РФ сегодня задал Владимиру Путину вопрос, якобы, поступивший от военных моряков. Они, мол, просят разрешить рисовать на бортах своих кораблей портреты Виталия Мутко, который занимал пост министра спорта во время допингового скандала, но остался в правительстве в качестве министра строительства. Моряки, утверждал ведущий, полагают, что портрет Мутко повысит непотопляемость кораблей.

«Наши корабли и так непотопляемы или трудно потопляемы. Это результат работы военных судостроителей и выучки экипажей. Так будет и дальше, все будет совершенствоваться», – ответил Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он также предложил не оценивать деятельность Мутко эмоционально, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на то, что его английский язык нуждается в совершенствовании, но за годы его работы в качестве министра спорта и вице-премьер-министра, немало было сделано. Достаточно посмотреть, сколько всего построено в сфере спорта. Те же объекты сочинской Олимпиады. Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим», – сказал Путин.