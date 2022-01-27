Путина просят учредить День памяти геноцида советского народа

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В России может быть учреждена новая памятная дата, посвященная геноциду советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

С просьбой об этом к президенту страны Владимиру Путину обратилась Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников нацизма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициаторы обращения отмечают, что в годы Великой Отечественной войны нацисты массово уничтожали население захваченных земель, а в организованных ими концлагерях происходили преступления против человечности.

«Совершенно очевидно, что война, которую страны Оси вели против Советского Союза, была войной на полное уничтожение. Если в оккупированных западных странах гитлеровцы сохраняли долю цивилизованного отношения к местному населению, то с «недочеловеками» на Востоке они не церемонились. Злодеяния нацистов веками еще будут отзываться болью в сердцах людей, а трагические и героические страницы истории Великой Отечественной войны навсегда заложили фундамент в формирование личности советского-русского человека. Но в последнее время мы столкнулись с ужасающей практикой переписывания истории, фальсификации правды и использования искажённых данных о войне в политических целях недобросовестными политиками и общественными деятелями. Некоторые страны, руководство которых, откровенно говоря, предало память своих дедов, используя «марионеточных» историков навязывают миру «новую реальность». Победители и освободители называются злодеями, а преступники становятся национальными героями… Уважаемый Владимир Владимирович, памятный день геноцида советского народа не был своевременно учреждён ранее, но мы как свидетели всех злодеяний оккупантов чтим память о невинно замученных наших дедов, родителей, братьев, детей и считаем, что именно сейчас это время настало», – отмечают авторы письма.

Идею об учреждении Дня геноцида советского народа поддержали в Московской общественной организации ветеранов-жителей блокадного Ленинграда. По мнению члена этой организации, потомка жителя блокадной Ленинграда Татьяны Малицкой, особо символично, что обращение к Путину поступило сейчас, в День памяти жертв холокоста.

«Учреждение дня памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны крайне важно для сохранения исторической памяти, особенно в настоящее время. В фашистских концлагерях массово уничтожали именно славян, мучали, подвергали пыткам, медицинским экспериментам – это разве не геноцид. И говорить об этом просто необходимо. Во всем мире 27 января известен не только как день ленинградской победы, но и как день Холокоста. Но ведь в концлагерях фашисты уничтожали не только евреев – уничтожали массово и славян, уничтожали в принципе советского человека, но об этом почему-то не говорят открыто. Настало время говорить об этом правду. Мы полностью поддерживаем обращение по данному вопросу к нашему Верховному главнокомандующему, потому что кому, как не ему понятно что это и зачем нужно. Ему, как ленинградцу, офицеру, верному сыну государства нужно твердо заявить об этом… Полностью убеждена, что учреждение такого дня важно для самосознания россиян, для еще большего понимания тех ужасов, которые были в годы Великой Отечественной войны», – заявила Малицкая в комментарии «ПолитНавигатору».