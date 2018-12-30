30.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Пропаганда, Россия, Украина
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«Путину нужна вся Украина!» – меджлисовский пропагандист сеет панику

Никакого компромисса между украинскими самостийниками и Кремлем быть не может – России в перспективе нужно возвращение под свой контроль всей нынешней территории Украины, а дальше – и Белоруссии с Прибалтикой.

Об этом в своём видеоблоге заявил заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR, бывший российский журналист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот когда говорят, что нужно с Путиным сесть за стол переговоров, пусть он свои требования положит, мы свои положим, и где-то посередине найдём общий компромисс, пожмём друг другу руки и как будто бы ничего не было – а где пройдёт эта линия компромисса? По границе Харьковской области или по скольким ещё областям?» – заявил пропагандист.

«Путина интересует в целом вся Украина. Только политическое возвращение Украины в Русскую империю устраивает Путина. Если посмотреть все те ролики, хоть я и не смотрю российское телевидение, этот вице-спикер, неудачный потомок Льва Николаевича Толстого (Пётр Толстой – ред.), говорит, что даже Прибалтика входит в сферу их интересов и нуждается в Русском мире, а Украина и Белоруссия – это всё их части, и это даже не обсуждается», – добавил Муждабаев.

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