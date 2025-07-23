«Путину придётся договариваться» – в Киеве злорадствуют по поводу водной блокады Донбасса
Украинская армия должна приложить усилия по удержанию канала Днепр-Донбасс, чтобы продолжать водную блокаду региона.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кацапам надо еще решить вопрос, если они об этих территориях говорят, решить вопрос по захвату канала Днепр-Северский Донец, который в случае перемирия обеспечит Донбасс водой.
Потому что достаточно серьезные проблемы на оккупированной территории по снабжению водой, и даже построение небольшого Дон-Донбасс не решило вопрос по обеспечению потребностей в воде», – сказал Коривонос.
Он подчеркнул, что если армии России не удастся взять под контроль весь канал, то Москве якобы придётся договариваться и идти на уступки.
«А если воды значительно надо будет больше, я думаю, что Путин потом будет договариваться, чтобы вода из Днепра шла на Донбасс.
Потому что им вода нужна в огромном количестве, в том числе для освоения промышленности Донбасса. Даже для того, чтобы добыть одну тонну угля, надо использовать три куба воды», – рассуждал нацист.
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