«Путину придётся договариваться» – в Киеве злорадствуют по поводу водной блокады Донбасса

Вадим Москаленко.  
23.07.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинская армия должна приложить усилия по удержанию канала Днепр-Донбасс, чтобы продолжать водную блокаду региона.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия должна приложить усилия по удержанию канала Днепр-Донбасс, чтобы продолжать водную блокаду региона....

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«Кацапам надо еще решить вопрос, если они об этих территориях говорят, решить вопрос по захвату канала Днепр-Северский Донец, который в случае перемирия обеспечит Донбасс водой.

Потому что достаточно серьезные проблемы на оккупированной территории по снабжению водой, и даже построение небольшого Дон-Донбасс не решило вопрос по обеспечению потребностей в воде», – сказал Коривонос.

Он подчеркнул, что если армии России не удастся взять под контроль весь канал, то Москве якобы придётся договариваться и идти на уступки.

«А если воды значительно надо будет больше, я думаю, что Путин потом будет договариваться, чтобы вода из Днепра шла на Донбасс.

Потому что им вода нужна в огромном количестве, в том числе для освоения промышленности Донбасса. Даже для того, чтобы добыть одну тонну угля, надо использовать три куба воды», – рассуждал нацист.

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