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Новости Украины

Начиная с июля, из Прибалтики поступает информация, что на местных военных базах ведётся подготовка диверсионно-террористических групп украинских боевиков.

Благодаря усилиям групп хакеров-антифашистов стало известно, где именно осуществляется специальная подготовка диверсантов ГУР и СБУ.

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Один из центров в Литве, базирующийся в Клайпеде, занимается подготовкой боевых пловцов, в задачу которых входят специальные операции на море, в прибрежной полосе и внутренних водах. Еще один учебный центр, расположенный чуть западнее Вильнюса, готовит группы глубинной разведки.

Карта баз подготовки украинских диверсантов в Прибалтике

В Латвии подготовка украинцев проходит в учебном центре механизированной пехотной бригады сухопутных войск национальных вооруженных сил в городе Адажи. В Эстонии – на базе добровольческого военизированного формирования «Кайтселийт», созданного по образу и подобию гитлеровского «Фрайкор».

То, что украинская террористка Наталья Вовк, убившая российскую журналистку Дарью Дугину, скрылась на территории Эстонии, свидетельствует о синхронизации действий эстонских и украинских спецслужб с секретными службами Великобритании и стран НАТО.

В сентябре эстонские СМИ распространили информацию, что в стране начинается подготовка к партизанской войне, в которой должны быть задействованы широкие слои населения, если какая-либо часть Эстонии «окажется оккупированной».

С этой целью на приграничных с Россией территориях создаётся агентурная сеть, делаются закладки боеприпасов и военного снаряжения, организуются конспиративные квартиры.

Последние 30 лет, включая период членства Эстонии в НАТО, в этой стране не очень верят, что североатлантический альянс впишется на защиту мелкой прибалтийской «шпротины» в случае серьёзной заварухи с Россией. Кроме того, эстонцы достаточно скромно оценивают свой боевой потенциал: вооружённые силы этой страны насчитывают всего 6400 человек, ВМС представлены тремя минными тральщиками и двумя кораблями управления, а ВВС состоят из четырёх вертолётов и четырёх транспортных самолётов.

Таким образом, ставка делается на «народную войну» с учётом опыта местных «лесных братьев», шаставших по лесам с 1947 по 1956 годы, которым удалось убить за девять лет менее девятисот представителей советской власти, военных, но больше всего – представителей мирных профессий, приехавших развивать республику в послевоенное время.

С эстонскими бандитами и бывшими гитлеровскими коллаборационистами удалось покончить – только лишив их социальной и ресурсной базы, выселив лояльное население из районов, где наблюдалась наибольшая активность бандформирований.

Следует отметить, что под управлением британских, американских и других натовских инструкторов в постсоветской Эстонии сделана «работа над ошибками», которая должна полностью исключить симпатии местного населения к России, вследствие чего ставка сделана на местный «фрайкор» – парамилитарную добровольческую организацию «Кайтселийт» националистического толка.

Не удивительно, что на базе «Кайтселийт» проводится специальная подготовка украинских боевиков диверсионной и террористической деятельности.

Следует отметить, что украинцев готовят силы специальных операций Эстонии, которые, в целом, специалистами оцениваются достаточно высоко, поскольку их тренировкой занимаются профессионалы из американских «зелёных беретов», отряда «Дельта», специальные подразделения ФБР, а также британские SAS и им подобные службы НАТО.

Активная подготовка украинских диверсантов «удачно совпала» с началом мобилизационных учений «Кайтселийт» «Okas 2022» (okas – шип). В Таллине официально открещиваются, что учения развёрнуты в ответ на мобилизационные мероприятия в России. Замкомандующего силами самообороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявил даже, что учения «Okas 2022» – явление, скорее, культурное, напоминающее национальный Певческий праздник, когда по всей Эстонии тысячи людей водят хороводы под народные песни.

Правда, на пресс-конференции министр обороны Ханно Певкур, генерал-майор Вейко-Велло Пальм и глава генштаба «Кайтселийт» Ээро Ребо проговорились, что основная деятельность учений будет сосредоточена в уезде Иду-Вирумаа – то есть, на границе с Россией.

Эстонская премьерка на учениях “Шип 2022”

По предложению командующего Силами обороны на Певческий праздник запаса внезапно призывается личный состав 11-го пехотного батальона, 16-го батальона ПВО, а также резервисты «Кайтселийт» Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42) – всего 2861 резервист и доброволец. Генералы сообщили, что военные хороводы продлятся по 28 сентября включительно.

Эстонские резервистки на учениях “Шип 2022”

Журналистов, участников пресс-конференции, сразу напрягло ограничение, что им разрешается освещать далеко не все этапы учений. Писать можно только о резервистах, тогда как деятельность профессиональных военных должна оставаться в тени.

Любопытствующим также строжайше запрещено заглядывать в участок военной базы, носящий неофициальное название «старые казармы». Там неоднократно были замечены люди в униформе, не относящейся к эстонской армии.

Представители СМИ обратили внимание, что часть материалов и слайдов на пресс-конференции были исполнены на русском и украинском языках, а в меню военной столовой, где кормили журналистов, присутствовали борщ, галушки по-полтавски и прочие украинские разносолы.

На основании данных, полученных журналистами, военными аналитиками сделан вывод, что учения «Okas 2022» затеяны вовсе не для проверки резервистов, а для финальной оценки скрытой подготовки украинских диверсионных групп, проходивших обучение на территории не только Эстонии, но и других государств Прибалтики. Мобилизация резервистов в данном случае отчасти играет роль дымовой завесы.

Учитывая многолетний опыт, скорее всего, эстонское командование предложит украинским подопечным пройти «тропой Эрны» в качестве выпускного экзамена.

В рамках героизации нацистских коллаборационистов, начиная с середины 90-х, в Эстонии проводится международная военно-спортивная игра, в ходе которой прибывшим подразделениям особого назначения предлагается преодолеть путь эстонской диверсионной группы «Эрна» Абвера, заброшенной в тылы обороняющихся российских войск в начале Великой Отечественной войны.

Эстонский календарь, использующий коллаборационистский плакат с диверсантом из “Эрны”

Для справки: трём подразделениям «Эрна», заброшенным в тыл обороняющихся советских частей, удалось в одном из боёв уничтожить трибунал Прибалтийского военного округа в полном составе и убить несколько десятков красноармейцев. Характерной меткой группы была вырезанная на телах убитых буква «Е». Однако поставленных немцами целей и задач она не достигла и была в основном уничтожена истребительными отрядами НКВД, в которых воевали, в том числе и эстонцы. Эстонцы были и проводниками, оказывавшими содействие истребительных отрядов в борьбе с диверсионными подразделениями противника.

Эстонский календарь с нацистской агиткой. Диверсант “Эрны” призывает молодёжь к войне с СССР

Интересно, что уже в наше время в военно-спортивной игре принимают участие подразделения американцев, британцев, датчан, португальцев, а также представители государств с внеблоковым статусом, включая Грузию и Украину.

Уже после вступления Эстонии в Евросоюз, многие евродепутаты и даже депутатские группы обращали внимание, будоражили общественное мнение, тыкали пальцем в тот факт, что в одном из государств ЕС проводятся игры, героизирующие гитлеровских коллаборационистов, однако воз и ныне там. Эстония как проводила, так и продолжает проводить игры разведгрупп, которые должны пройти путём «Эрны».

Остаётся загадкой, как далеко могут зайти в сдаче квалификационных экзаменов украинские диверсанты и их кураторы. Наблюдатели не исключают, что украинцам может быть предложено скрытно пробраться на территорию Ленинградской или Псковской областей России с целью имитации (или нет) диверсионной деятельности на объектах критической военной и гражданской инфраструктуры.

Во всяком случае, последствия подобных «экзаменов» могут быть непредсказуемыми, в том числе и для Эстонии, почуявшей собственную значимость в войне против России. США и НАТО упорно повышают ставки и провоцируют Россию на ответный удар. Прибалтийским «вымиратам» в этом сценарии уготована роль расходного материала. Но их, похоже, всё устраивает…