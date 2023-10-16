Пузырь лопнул, распространив зловоние: помощь Украине сворачивается – Соскин

Анатолий Лапин.  
16.10.2023 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Поддержка Украины странами Запада завершается. Нового оружия она не получает, а состоявшаяся недавно встреча формата «Рамштайн» оказалась «мыльным пузырем».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка Украины странами Запада завершается. Нового оружия она не получает, а состоявшаяся недавно встреча...

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«Поддержка Украины со стороны стран «золотого миллиарда», западного сообщества, развитого, завершается… Помощь достигла предела, и 16-й «Рамштайн», куда ездил Зеленский, фактически оказался мыльным пузырем, который лопнул. Мыльный пузырь, в середине которого сидел Зеленский, лопнул. И оттуда ничего не вышло, только всех запачкало отходами.

Что дальше происходит? Оружия нет, реально оружие где, нет оружия, ничего нет. Но есть попытка Зеленского и его антиконституционного кабинета и власти «Слуг народа» мужчин загрести украинских в полном объеме», – заявил Соскин.

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