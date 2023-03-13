Пьяной украинской теробороне нечем ответить на белорусскую пограничную агитацию

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На белорусско-украинской границе появились большие билборды. На одном из них вид на Киев с высоты птичьего полета и рука с лупой, в которой силуэт солдата на фоне американского флага. Надпись на украинском языке гласит: «Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов».

На другом билборде – фото времен Великой Отечественной войны и надпись «Беларусь помнит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эта наглядная агитация – реакция на безобразное поведение украинских пограничников. Неприличными выходками, зачастую пьяными, прикордонники отличались весь прошлый год, но за последние месяцы их активность возросла.

Украинцы показывают агрессивные и неприличные жесты, пишут оскорбительные надписи на дорогах, распространяют листовки с какими-то призывами, засвечивают лазером видеокамеры, устанавливают фотоловушки для нарядов, портят инфраструктуру, звонят на посты с угрозами.

«Практически ежедневно слышны выстрелы различные. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны», – заявил замначальника заставы «Глушковичи» Владислав Зенкович.

Он допустил, что низкая дисциплина украинских пограничников может спровоцировать случайный выстрел и инцидент на границе.

Терпение белорусов иссякло, когда коллеги установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом.

Тогда на белорусской стороне и появились билборды.

Белорусские журналисты предложили установить также большие экраны и транслировать «за кордон» передачи Владимира Соловьева и белорусского журналиста Григория Азаренка, отличающегося пламенной риторикой.

В целом обстановка на границе тревожная и заставляет ожидать провокации в любой момент. Еще летом украинцы взорвали практически все пограничные мосты и установили противотанковые мины в три ряда на всех дорогах. Опасение белорусов вызывает и то, что с украинской стороны границу охраняют не кадровые военнослужащие, а территориальная оборона. Эти люди регулярно напиваются и палят в воздух.

Сдержанный белорусский ответ на беспредел в виде билбородов вызвал бешенство у украинских пропагандистов.

«Граница беломосковии и Украины. Бульбафюрер приказал пугать нас плакатами. Но есть нюанс! На самом деле усатый намекает, чтобы его освободили от путина украинцы и американцы, а как пройти к оккупанту в Кремль, лукашенко покажет», – опубликовал истеричный пост в своем ТГ-канале спикер военной одесской администрации Сергей Братчук.