Пьяный ВСУшник угодил из РПГ в собственный блиндаж

19.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

На Луганщине в ходе распития спиртных напитков один из ВСУшников решил устроить праздничный салют, но во время выстрела в воздух из гранатомёта потерял равновесие и попал по своим.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самым страшным врагом ВФУ по прежнему остаётся не коронавирус, а пьянство и преступная халатность. Так, по данным наших источников, в ночь с 18 на 19 апреля военнослужащие 1 механизированного батальона 93 бригады на боевых позициях начали отмечать православную Пасху. После употребления спиртных напитков мл. с-т Черняк решил устроить праздничный салют выстрелив в воздух из РПГ.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения боевик потерял равновесие во время выстрела и попал в блиндаж распложённый в нескольких метрах от него», – рассказал Осадчий.

По его словам, в результате взрыва кумулятивного снаряда, стрелявший и двое его сослуживцев получили множественные осколочные ранения.

«За прошедшую неделю небоевые потери противника в ОТГ «Север» составили одиннадцать боевиков ранеными и тринадцать погибшими», – подытожил представитель оборонного ведомства.