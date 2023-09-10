Работники сербских учреждений севера Косово не покидают их в ожидании штурма албанских боевиков

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Более сорока сотрудников Канцелярии по Косово и Метохии при Правительстве Сербии, регионального отделения Пенсионного фонда, социального центра Вучитрна и Косовомитровичского округа не покидают рабочих мест.

В минувшую пятницу истек срок ультиматума, который предъявил им избранный 500 «избирателями» албанский «мэр» Косовской (Северной) Митровицы Эрден Атич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Истек срок ультиматума, поставленного так называемым «мэром» северной сербской части Косовской Митровицы Эрденом Атичем к местным сотрудникам филиалов ведомств центральной Сербии. Самозванец потребовал учреждения покинуть занимаемые ими помещения в муниципальном здании в районе Бошнячка Махаля, которые по его словам, принадлежат «ведомствам Косово».

В конце августа так называемая «Муниципальная инспекция Косово» при поддержке боевиков «косовской полиции» впервые вошла в это здание, а затем дала сербам три дня на то, чтобы покинуть его, затем срок ультиматума был перенесен на 8 сентября.

И вот, по последним данным стало известно, что после недавней встречи президента Сербии Александра Вучича и лидера косовских сепаратистов Альбина Курти в Брюсселе ультиматум был якобы продлен до 14 сентября. Также в минувший четверг западные посольства в Косово попросили Атича отложить принудительное выселение сербских учреждений, и тот якобы ответил утвердительно на эту просьбу.

Напомним, что в начале этого года лидер косовских сепаратистов решил сместить сербскую власть в сербских муниципалитетах на севере Косово. С этой целью были проведены «выборы», которые проигнорировало сербское население севера края и в них приняли участие лишь около 4% избирателей. По итогам фальшивого процесса Курти поставил во главе сербских анклавов албанских или лояльных албанцам градоначальников, что спровоцировало массовые протесты косовских сербов.

В ответ на это Запад впервые за всю историю существования «независимого Косово» ввел санкции против руководства албанских сепаратистов, поскольку Вашингтону и Брюсселю в противостоянии с Москвой нужен спокойный тыл на Балканах.