Работников Макеевского металлургического завода призвали скорее оформлять документы РФ

25.06.2021, Донецк, Михаил Рябов

Не медлить с оформлением российских документов призвал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов на встрече с коллективом Макеевского металлургического завода.

«Благодаря нашим труженикам, предприятие выстояло в непростой исторический период. Теперь ММЗ будет наращивать производственные мощности. Теперь на повестке дня – вопрос вступления в российское гражданство и получение СНИЛС. Ведь это – основной элемент в построении мостовой в Российскую Федерацию. Чем больше российских граждан будет проживать на территории Донбасса, тем быстрее Украина прекратит боевые действия против нас, а Российской Федерации будет проще признать ЛДНР», – объяснил Муратов.

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Он также предложил коллективу вступать в ряды движения «Донецкая республика».

«Важно понимать, что для положительных экономических и социальных сдвигов в стране нужно работать в одной большой команде… Из общего количество трудящихся ММЗ, только 55 процентов входят в состав общественного движения «Донецкая республика». Нужно увеличивать наш состав, но не «для галочки», а для результата. Гражданам важно выходить на ОД «ДР» с инициативами – для воплощения их в жизнь, и с насущными вопросами – для устранения имеющихся проблем. Сегодня я услышал много вопросов от металлургов, которые касаются жизни Макеевки и Республики в целом: это освещение улиц, работа общественного транспорта, вакцинация, скопление бродячих собак, пересечение границы и детское оздоровление. У наших людей всё больше крепнет желание улучшать нашу малую Родину и качество жизни в ней, и конечно же, победить пандемию. Все вопросы мы всегда отрабатываем по максимуму. В стране, где ничего не делается, мы не живём уже более семи лет! Поэтому принципы «ничего не делается» и «моя хата с краю» – канули в Лету. Надо действовать! И действовать, сообща. Мы с вами собираем большую страну и собственноручно строим социально-ориентированное государство – Большую Россию. Ещё очень важно всегда помнить, что защитники Республики в 2014 году остановили большую войну, которую «руками» Украины заокеанские кураторы и НАТО хотели развязать против России, втянув всю Европу. И сегодня, когда жизнь на Украине стала невыносимой, когда в Городе-герое Киеве маршируют бандиты из дивизии СС «Галичина», а мы бережём славу подвига наших легендарных предков, проводим парады Победы, всем очевидно, что мы – на правильном пути и обязательно победим», – заверил общественник.