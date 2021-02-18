Рада назначила человека Зеленского смотрящим за конституцией

18.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада Украины назначила новым судьёй Конституционного суда доцента Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Виктора Кичуна.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала хочу искренне поблагодарить фракцию «Слуга народа» за то, что вы доверили мне возможность претендовать на должность судьи КСУ.

Выступая, Кичун произнес дежурные слова о демократии и парламентаризме.

«Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что я являюсь сторонником либеральной демократии. Как свидетельствует история развития человечества, именно те страны, где существует либеральная демократия, обеспечили социальный толчок. И на сегодняшний день практически все процветающие страны имеют либеральный демократический режим.

Вместе с тем я понимаю, в каком сложном состоянии сегодня находится Конституционный суд Украины. Из-за этого, если вы выберите меня, у вас будет как минимум один сторонник сдерживания Конституционного суда», – сказал судья.

По его мнению, в стране должны существовать силы, которые смогут сдерживать и управлять КСУ.

«По моему глубоко субъективному мнению, Конституционный суд Украины сегодня – сверхинституция. Фактически все решения Конституционного суда Украины являются окончательными и обязательными для исполнения. Но все судьи – это люди, они имеют право на ошибку. Соответственно, ошибочность любого решения КСУ может слишком дорого обойтись народу и украинскому государству.

Даже когда мы говорим об идеальной системе сдержек и противовесов, то она должна быть. В КСУ я не вижу системы сдержек и противовесов. Я вижу её относительно законодательной, исполнительной, судебной власти. Но КСУ, почему я и назвал его сверхинституцией – потому что он стоит над всеми институциями», – добавил кандидат.

Вместе с тем, назначение вызвало резкую критику ряда парламентариев. Так, депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич уверен, что таким образом правящий режим пытается протолкнуть в ключевые органы своих людей.

«Логичный вопрос – сегодня, по квоте Верховной рады Украины, свободны два места в КСУ. Почему мы сегодня голосуем только за одну кандидатуру? Может быть, потому, что кто-то хочет протянуть того, кто нравится Банковой и президенту, а остальные пускай останутся на потом.

Всегда принцип квот объединял Верховную раду Украины, и мы имели возможность принимать сбалансированные решения. К сожалению, сейчас пытаются сделать другим способом», – возмутился депутат.

После этого Кичун, обойдя остальных кандидатов в ходе рейтингового голосования, получил 241 голос и был назначен судьёй КСУ. Примечательно, что голосовала за него в основном партия «Слуга народа» – 205 голосов, фракции «За будущее», «Доверие», и некоторые внефракционные депутаты. Из остальных партий Кичуна не поддержал ни один депутат. Тем не менее, только один парламентарий проголосовал против, 106 – воздержались.

Назначение прокомментировал депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции «Слуга народа» за попадание под американские санкции.

«Его лоббирует великий конституционалист Фёдор Вениславский, авторству которого принадлежит широко известный законопроект Офиса президента о роспуске КС 226-ю голосами ВР, отозванный позднее из-за явного противоречия Конституции», – написал он на своей странице в соцсети перед голосованием.

С 1997 по 2003 год Кичун работал ассистентом кафедры конституционного права Национальной юракадемии имени Ярослава Мудрого. По совместительству с 1998 года и в настоящее он время занимается адвокатской деятельностью.

Летом 2020 года фракция «Слуга народа» одобрила кандидатуру Кичуна для назначения на должность судьи Конституционного суда.

По информации СМИ, Кичун является товарищем представителя президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федора Вениславского (депутат от «Слуги народа»). Ранее он сам подтверждал это в СМИ. В то же время сам Вениславский конфликта интересов в этом не видит.

Напомним, ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и КСУ произошёл серьёзный конфликт – этот суд отменил принятый под западным давлением закон об ответственности судей и чиновников за недостоверное декларирование доходов. После этого Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Также Генпрокуратура Украины возбудила против него уголовное дело, обвинив в причастности к незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донбассе.